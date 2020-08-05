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Kurban Bayramı tatilinde feribot seferleri yüzde 10 arttı

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında feribot ile araç ve insan taşımacılığı yapan Gestaş A.

Ş., Kurban Bayramı'nda geçen seneye oranla yüzde 10'luk bir artış gösterdiklerini belirterek verileri açıkladı.


Konuya ilişkin Gestaş A.Ş.'den yapılan yazılı açıklamada; “Geride bıraktığımız Kurban Bayramı'nda Arefe günü de dahil 5 günde tüm hatlarımızda toplamda 2 bin 38 sefer gerçekleştirilmiştir. Geçen yıl Kurban Bayramı'nda 5 günlük zaman zarfında bu sayı bin 962 seferdir. Bayram boyunca saatsiz seferlerle hizmet verdiğimiz hatlarımızda taşınan araç sayısı geçen yıl Kurban Bayramı'na oranla yüzde 10 artarak 102 bin 407 adet olarak gerçekleşmiştir. Geçen yıl Kurban Bayramı'nda 5 günde taşınan araç sayısı 92 bin 901'dir” ifadelerine yer verildi.



Gökçeada'ya günde 21, Bozcaada'ya ise 36 sefer


Kurban Bayramı'nda adalar hattında da çok fazla sefer gerçekleştirdiklerini belirten yetkililer, “Kurban Bayramı'nda Kabatepe-Gökçeada hattında toplamda 4 bin 720 araçlı geçiş (geri dönüşle birlikte 8 bin 440 adet araçlı geçiş) Geyikli-Bozcaada hattında ise toplamda 4 bin 491 araçlı geçiş (geri dönüşlerle birlikte 8 bin 982 araçlı geçiş) yapılmıştır. Gökçeada hattında günde ortalama 21, Bozcaada hattında günde ortalama 36 sefer yapılmıştır. Bayramın son gününde Geyikli-Bozcaada hattında yapılan 40 sefer, rekor sayılabilecek düzeyde bir sefer sayısıdır” şeklinde açıklamalarda bulundular.

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