Kurşunlu köyündeki yangın kontrol altında

Yangında 2 hektarlık arazi zarar görürken, bir köylüye ait 30 adet arı kovanı da küle döndü.

Çanakkale merkeze bağlı Kurşunlu köyü civarında bugün saat 14.19 sıralarında çıkan yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 14.26'da ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Yangına; Çanakkale'den 2, Keşan'dan 1 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı, 4 belediye itfaiye aracı, karayollarına ait 2 iş makinesi ve 45 personel müdahale etti.

14.55'te kontrol altına alınan yangının soğutma çalışmaları devam ediyor.

30 arı kovanı telef oldu

Ayrıca, yangın bölgesinde ormanlık alanda 30 yakın arı kovanı telef olan köylü Mehmet Gürer, yaklaşık 20 bin TL'lik bir zararının olduğunu söyledi. Gürer, "30 kovana yakın arı kovanı zarar gördü. 20 bin TL'ye yakın da maddi hasar oluştu. Ben kovanlarım yandıktan sonra yangın yerine geldim" dedi.