Kurtulmuş: “İnşallah birçok yerde şimdiye kadar almadığımız belediye başkanlıklarını da alacağız”

İnşallah şehir merkezinde de Ayhan Gider Bey'le birlikte 15 yıldır burada gerçekleştiremediğimiz yarım bıraktığımız bir seçimi kazanmış olacağız” dedi.

AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı tarafından düzenlenen vefa yemeğine, AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, eşi Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, ilçe başkanları, belediye başkan adayları ve partililer katıldı.

Aday tanıtım toplantısının seçim kampanyasının en önemli başlangıcı olduğunu ifade eden AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Onun güzel verilmesi, onun görkemli olması kampanyanın da gidişatına son derece olumlu etkisi olur. Bugünkü toplantımızla birlikte kampanyayı başlatmış olduk. Böyle olumlu bir şekilde seyredecek. İnşallah birçok yerde şimdiye kadar almadığımız belediye başkanlıklarını da alacağız. İnşallah şehir merkezinde de Ayhan Gider Bey'le birlikte 15 yıldır burada gerçekleştiremediğimiz yarım bıraktığımız bir seçimi kazanmış olacağız. Ben şimdiden hepinize çalışmalarınızda üstün başarılar diliyorum. 31 Mart'ta sandıklar açıldığımı zaman da Türkiye'nin başka birçok şehirlerinde olduğu gibi, olacağı gibi burada da, Çanakkale'de hepinizin, hepimizin yüzünü güldürecek bir sonuç almayı cenabı Allah nasip etsin” şeklinde konuştu.

Vefa yemeğinin ardından AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ÇTSO Kongre Fuar Merkezi'nde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde hazırlanan ‘Troya Hazineleri-Asırlık Hasret' Belgeselinin galasına katıldı.

Troya'nın önemini vurgulayan AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, “Bu Anadolu topraklarından 24 büyük medeniyet geçmiş. İrili, ufaklı diğer şehir medeniyetlerini bir tarafa koyarak söylüyorum. Bunların ilki Troya'dır. En sonuncusu da Osmanlılardır. O büyük medeniyetlerin her birisinden büyük izler ortaya çıkmış. Ama maalesef bunları yeterince tanıtamıyoruz. Hatta bir adım öncesi yeterince tanımıyoruz. Troya'da böyle yerlerden birisiydi. Önemli bir hazinemiz. Önemli bir değerimiz. Bunun tanıtılması lazım. Bu Türkiye'nin tanıtılmasıydı. Troya'yı tanıtırken, 2018'de buna sahiplenmesi dolayısıyla da Çanakkale ilimize, herkese çok teşekkür ediyorum. Herkes bu meseleye sahiplendi. Ancak, 2018 bitti, Troya defterini kapattık değil. Bu defteri yeni açıyoruz. Troya üzerinden Çanakkale'nin ve Türkiye'nin tanıtılmasına 2019'da da, 2020'de de inşallah önümüzdeki yıllarda da devam edeceğiz” dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'un konuşmasının ardından belgeselin gösterimi yapıldı.

Galaya, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız, ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Semizoğlu, kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Yapımcılığını ve yönetmeliğini Nihal Ağırbaş'ın yaptığı belgeselin senaryosu gazeteci Ömer Erbil tarafından kaleme alındı. Belgeselde Schliemann'ı tiyatro ve sinema oyuncusu Cenan Çamyurdu canlandırdı. Troya Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, Doç. Dr. Ali Sönmez ile arkeolog Nezih Başgelen filmin danışmanları arasında yer aldı. Troya Hazineleri Belgeseli, 2018 Troya Yılı kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen tek film oldu.

Heinrich Schliemann'ın kazı notları ve hatıralarından alıntılarla oluşturulan senaryoda, Schliemann'ın rotası, Çanakkale'de araştırma yaptığı yerler, eserleri kaçırdığı Karanlık Liman dahil tüm gerçek mekanlar belgeselde görüntülendi.