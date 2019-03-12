Kutsal Emanetler Biga'dan geçti

yıl dönümü ve Zafer Haftası kutlamaları dolayısıyla Gelibolu Yarımadası'ndan alınan toprak ve deniz suyu ile Türk bayrağı, atletler tarafından Biga ilçesinden geçirildi.

Gelibolu Yarımadasından alınan toprak, deniz suyu, Türk bayrağı, Çanakkaleli atletler tarafından Balıkesir ilini temsilen Bandırmalı atletlere teslim edildi. Denizkent Jandarma Karakolu'nda düzenlenen törenle Çanakkaleli atletler tarafından Balıkesir'i temsilen Bandırmalı atletlere teslim edildi. Törene, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Gönen Gençlik ve Spor Hizmetleri İlçe Müdürü Hüseyin Demirtaş, Biga Gençlik ve Spor Hizmetleri İlçe Müdürü Celal Avcı, Biga Emniyet Müdürü Aladdin Tekin, Daire Amirleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Törende konuşan Biga Kaymakamı Mustafa Can, “Eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi yazılmış olsa Çanakkale bunun ön sözü olur. 81 vilayetten Suriye´den, Irak´tan, Balkanlardan, Asya´dan bir çok insanın canlarını, kanlarını, tüm sahip oldukları varlıkları ile vatanı namus bilerek düşmanı asla ve asla bu topraklardan geçirmediler. Çanakkale´yi geçilmez dediler” şeklinde konuştu.

Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğrencileri şiir okudu. Biga Kaymakamı Mustafa Can, Gönen Gençlik ve Spor Hizmetleri İlçe Müdürü Hüseyin Demirtaş´a kutsal emanetleri teslim etti.