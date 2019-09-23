Kuva- imilliye kahramanlarından Osman Efendi Çan'da anıldı

Milli mücadele yıllarının Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Başkanı ve Çan'ın düşman işgalinden kurtuluşuna büyük katkı sağlayan Kuva-i milliye kahramanlarından Osman Çaneri (Osman Efendi), ölümünün 77'nci yılında anıldı.

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz tarafından Osman Efendi'nin büstüne çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Çan Belediye Meclisi üyeleri ve Çan halkının katıldığı çelenk sunma programında Belediye Başkanı Bülent Öz, Osman Efendinin torunlarının çocuklarına plaket verdi. Daha sonra Osman Efendi'nin ilçe merkezinde bulunan eski Şehir Mezarlığı'ndaki mezarı başında Anadolu İmam Hatip Lisesi eski Müdürü Ahmet Kocabaş tarafından Kur'an-ı kerim okundu ve dua edildi. Murat Çaneri, dedesiyle gurur duyduğunu belirterek, "Dedem Çan'ın bir kahramanıdır. Çanlılar dedemi anmakla gururlarını anıyor" dedi.