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Kuzey Ege'de fırtına

Kuzey Ege’deki fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerinde aksamalar yaşanıyor.

Kuzey Ege'deki fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerinde aksamalar yaşanıyor.


Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş AŞ yetkilileri, bugün Bozcaada'dan saat 07.15, Geyikli'den saat 08.00 seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini, Kabatepe-Gökçeada hattında ise olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den saat 09.00 seferleri yerine, Gökçeada'dan saat 09.00, Kabatepe'den saat 11.00 seferleri yapılacağını duyurdu.

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