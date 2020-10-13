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Kuzey Ege'de şiddetli fırtına uyarısı

Meteoroloji 2.

Bölge Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmeye göre, bugün Kuzey Ege bölgesinde fırtına bekleniyor. Bu nedenle, Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde bazı feribot seferleri iptal edildi.


Bölge Müdürlüğü değerlendirmelerine göre, Kuzey Ege'de bugün sabah saatlerinden itibaren Güneybatıdan 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına bekleniyor. Fırtınanın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.



Dolu ve ani su baskınlarına karşı dikkat


Öte yandan, Çanakkale ve ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bölge Müdürlüğü yetkilileri yaşanabilecek olumsuz şartlarına karşı; (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski vb.) vatandaşlara uyarılarda bulundu.



Bazı Gökçeada ve Bozcaada seferleri iptal edildi


Gestaş A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, “13 Ekim Salı günü Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 10.00 ve 13.00 seferleri, Geyikli'den saat 11.00 ve 14.00 seferleri ile Kabatepe-Gökçeada hattında Gökçeada'dan saat 07.00 ve 11.00 seferleri, Kabatepe'den saat 09.00 ve 13.00 seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi” ifadelerine yer verildi.

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