Kuzey Ege'nin turizm cenneti Bozcaada, Kurban Bayramı'nda dolup taştı

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada ilçesi, 9 günlük Kurban Bayramı'nda yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Adanın doğal güzellikleri ve tarihi dokusu, tatilcilerin ilgisini çekerken, konaklama tesisleri tam kapasiteyle çalıştı. 4 bin 500 resmi yatak kapasitesine sahip olan Bozcaada, gayrı resmi konaklama tesisleriyle birlikte günlük 10-15 bin tatilciyi ağırladı. Konaklama tesislerindeki yüzde 100 doluluk oranı, adadaki işletmecilerin ve esnafın yüzünü güldürdü.

Havasıyla küçük bir kasabayı yansıtan, dar sokaklarında farklı mimarideki eski Rum evleri, deniz ürünleri restoranları, Türkiye'nin en iyi korunmuş tarihi kalesi, bakir koyları, temiz ve buz gibi denizi yanında, bir de İstanbul'a olan yakınlığı nedeniyle pek çok kişinin tercih nedeni olan turizm cenneti Bozcaada, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin gözdesi oldu. Kurban Bayramı'nda başta İstanbullular olmak üzere çevre illerden gelen tatilciler, Kuzey Ege'nin incisi Bozcaada'ya akın etti. Adanın doğal güzellikleri ve tarihi dokusu, tatilcilerin ilgisini çekerek konaklama tesislerinin tam kapasiteyle çalışmasını sağladı. 4 bin 500 resmi yatak kapasitesine sahip olan Bozcaada, gayrı resmi konaklama tesisleriyle birlikte günlük 10-15 bin tatilciyi ağırladı. Bozcaada'daki konaklama tesislerindeki yüzde 100 doluluk oranı adadaki işletmecileri ve esnafın da yüzünü güldürdü. Tatilciler, sıcak yaz günlerinde serinlemek için adanın koylarında ve plajlarında denize girme fırsatı buldu. Adayı süsleyen güzel sokaklarda dolaşan tatilciler, adanın tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetmek için fotoğraf çekti. Akşamları ise Polente Burnu'nda gün batımını izlemek için buluşan tatilciler, romantik ve huzurlu anlar yaşadı. Bozcaada'nın meşhur restoranlarında ise tatilciler, adanın yöresel lezzetlerini deneyerek keyifli anlar geçirdi. Eşsiz lezzetlerin tadına bakmak için restoranlara akın eden tatilciler, adanın gastronomik zenginliklerini keşfetti. Bazı tatilcilerin gelişigüzel araç park etmesi nedeniyle sokaklarda aksayan trafiğe, trafik ekipleri müdahale etti. Geyikli-Bozcaada hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş, yoğun talebi karşılamak için karşılıklı olarak günde 36 sefere kadar çıktı. Tatilciler, adaya rahatlıkla ulaşım sağlayarak keyifli bir tatil geçirdi. Yoğun talep sayesinde ekonomik anlamda da hareketlilik yaşandı ve adanın turizm sektörü canlandı. Bozcaada, 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince ziyaretçi akınına uğrayarak tatilcilerin unutulmaz hatıralar biriktirmesine ve adanın güzelliklerini keşfetmesine imkan sağladı.

Bozcaada'nın 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistler tarafından tercih edildiğini belirten Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) Başkanı Erkan Yavuz, “Şu anda bayram döneminde yüzde 100'e yakın doluluk oranıyla devam etmekte. Keyifli ve güzel bir tatil dönemi geçiriyoruz” dedi.

Adada kafe ve pastane işletmecisi Cemil Günday ise, Bozcaada'dan Kurban Bayramı'nda yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını ifade ederek, şunları söyledi:

“Kurban Bayramı öncesinde başlayan adamızdaki hareketlilik, bayramla birlikte en üst seviyeye ulaştı. Biz de hem kendi işletmemiz, hem de diğer işletmeler olarak bu yoğunluğa karşı hazırlığımızı yaptık. Gelen misafirlerimiz oldu. Gelmeye devam edenler de var, geçmiş senelerdeki gibi en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Herkese iyi bayramlar dilerim.”