Kuzey Makedonyalı öğrencilerden ÇOMÜ'ye ziyaret

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp ve Kumanovo şehirlerinden bir grup Arnavut öğrenci, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ni (ÇOMÜ) ziyaret etti.

Kuzey Makedonya Arnavut Öğrenci Birliği Başkanı Nermina Hamidi ve Çayır Belediye Meclis Üyesi Daim Luçi önderliğinde Çanakkale'yi ziyaret eden grup, ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt Ceylan ve Uluslararası Öğrenci Ofisi Koordinatör Yardımcısı Ziya Arnavutoğlu'ndan üniversite ile ilgili bilgi aldılar.