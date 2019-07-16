İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kuzey Makedonyalı öğrencilerden ÇOMÜ'ye ziyaret

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp ve Kumanovo şehirlerinden bir grup Arnavut öğrenci, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ni (ÇOMÜ) ziyaret etti.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp ve Kumanovo şehirlerinden bir grup Arnavut öğrenci, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ni (ÇOMÜ) ziyaret etti.


Kuzey Makedonya Arnavut Öğrenci Birliği Başkanı Nermina Hamidi ve Çayır Belediye Meclis Üyesi Daim Luçi önderliğinde Çanakkale'yi ziyaret eden grup, ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt Ceylan ve Uluslararası Öğrenci Ofisi Koordinatör Yardımcısı Ziya Arnavutoğlu'ndan üniversite ile ilgili bilgi aldılar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.