Lapseki Belediyesi 4 bin kişilik iftar verdi

Çanakkale'nin Lapseki ilçe Belediyesi Ramazan etkinlikleri çerçevesinde kapalı pazaryerinde 4 bin kişilik iftar verdi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde 6 Şubat'ta meydan gelen depremler sonra deprem bölgesinde 5 gün boyunca Kahramanmaraş ve Hatay'da iftar veren Lapseki Belediyesi 4 bin kişilik ilk iftarını kapalı pazar yerinde verdi. Vatandaşlar iftara yoğun ilgi gösterdi. İftar öncesi Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, vatandaşlar bir araya geldi. Lapseki Belediyesi iftar yemeklerinin devamını 5 Nisan Çarşamba Şehit Hüseyin Çetin İmam Hatip Ortaokulu, 8 Nisan Cumartesi 25 Eylül İlkokulu-Şen Mahalle, 13 Nisan Perşembe Dalyan İsmail Baykut İlköğretim Okulu, 17 Nisan Pazartesi (Kadir Gecesi) Belediye Hizmet Binası önünde verecek.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, “Ramazan-ı Şerif'imiz mübarek olsun. Rabbim tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Bu akşam Lapseki de ilk defa iftar programı düzenledik. Katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir çoğunuzun takip ettiği gibi geçtiğimiz hafta deprem bölgesindeydik. Kahramanmaraş ve Hatay'da Lapseki'li hemşerilerimizin adına oralarda 5 akşam iftar programı düzenledik. Ben Lapseki'li hemşerilerimiz ve bize destek olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten deprem bölgesinde acılar çok büyük onların çok şeye ihtiyaçları var, o bölgeye desteğimiz devam edecek. Ramazan-ı Şerif'imiz mübarek olsun. Rahmeti, fazileti, affı ve bereketi bol, on bir ayın sultanı Ramazan ayına erişmenin mutluluğu ve heyecanı içindeyiz. Bu yılda Ramazan Ayı'nın manevi huzurunu hep birlikte yaşayacak, iftar sofralarında buluşacağız. Lapseki Belediyemizce düzenlemiş olduğumuz Ramazan etkinliklerine ve sokak iftarlarına tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.