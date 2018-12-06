Lapseki Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı yapıldı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Lapseki Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz önderliğinde yapıldı.

Lapseki Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz önderliğinde yapıldı. Gündemde yer alan maddeler arasında 2019 yılı tam ve kısmi zamanlı sözleşmeli çalıştırılacak personel ücretleri 3 Bin 750 lira olarak belirlendi. Ek bütçe görüşmelerinin de yer aldığı oturumda plan tadilatları düzeltilerek, meclis üyelerinin sözlü ve yazılı önergeleri karara bağlandı.