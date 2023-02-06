İhlas Haber Ajansı

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Lapseki Belediyesi ekipleri tuzlama ve yol açma çalışmalarına devam ediyor

Lapseki Belediyesi ekipleri ilçede etkili olan kar yağışını nedeniyle cadde ve sokaklarda tuzlama ve yol açma çalışmalarına devam ediyor.


Lapseki Belediyesi ekipleri, sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinde vatandaşların ve sürücülerin zor anlar yaşamaması için cadde ve sokaklarda tuzlama ve yol açma çalışmalarına devam ediyor.


Lapseki Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler ekiplerimiz tarafından Kar yağışının etkisini arttırmasıyla birlikte tuzlama ve yol açma çalışmalarına ilçemiz genelinde aralıksız devam etmektedir” denildi.

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