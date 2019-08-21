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Lapseki Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Çanakkale’nin Lapseki Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Çanakkale'nin Lapseki Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.


Karşılıklı varılan mutabakat sonucunda taban ücreti ve sosyal haklara yüzde 13 oranında zam yapıldı. Hizmet İş Sendikası Başkanı Vedat Yılmaz, "İmzalamış olduğumuz toplu iş sözleşmesinin yürürlüğe girmesiyle işçilerimizin taban ücretlerine yüzde 13, sosyal haklarına da bir o kadar zam gelmiştir. Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz daha önce imzalanan sözleşmelerde olduğu gibi işçilerin yine yüzünü güldürmüştür" dedi.


Belediye Başkanı Yılmaz büyük bir aile olduklarını hatırlatarak, "Vatandaşlarımızın refahı ve huzuru için gece gündüz çalışıyoruz. İşçilerimizde bu zammı hak ediyor" ifadelerini kullandı.

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