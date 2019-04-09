Lapseki Belediyesi ilk meclis toplantısını yaptı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından Lapseki Belediyesi ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından Lapseki Belediyesi ilk meclis toplantısını Nisan ayında gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz önderliğinde yeni hizmet binasında yapılan oturumda meclis üyeleri arasında görev dağılımı oldu. Yoklamanın ardından toplantıya kısa süre ara veren meclis üyeleri hükumet binasında yer alan Atatürk büstüne çelenk bıraktı. Saygı Duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla belediye meclisinin devamı için yeni hizmet binasına geçildi. Seçimlerin çoğunlukta olduğu gündemde meclis katipliği, belediye encümen üyeliği, plan bütçe ve imar komisyon üyeleri, tarihi kentler birliği meclis üyeleri, ÇAKAB ve ÇATTAB meclis üyeleri belirlendi. Gündemin son maddeleri arasında belediye başkanına memur sendikaları ile sosyal denge sözleşmesi yapma yetkisi verildi. Faaliyet raporunun onaylanmasının ardından Nisan ayı belediye meclis toplantısı sona erdi. Kısa bir değerlendirme yapan Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, 2014-2019 yılları arasında belediye meclis üyeleri ile uyumlu bir şekilde çalışarak ilçeye büyük hizmetler kazandırdıklarını hatırlattı. Başkan Yılmaz, 2019-2024 yılları arasında da yeni belediye meclis üyeleriyle aynı şekilde çalışıp büyük yatırımlara imza atacaklarına inandığını kaydetti.