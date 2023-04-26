Lapseki Belediyesi sinek ve haşerelere karşı ilaçlama yapıyor

Çanakkale'nin Lapseki ilçesi Belediyesi halk sağlığını tehdit eden sinek, sivrisinek ve larvalara karşı ilaçlama çalışmaları yapıyor.

Lapseki Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden larva ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlaçlama çalışmaları yürüten belediye ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte cadde ve sokaklarda araç üstü ve mobil araçlarla ilaçlama çalışmalarına hız verdi. Sıcakların etkisini göstermesi ile artan sivrisinek, karasinek ve çeşitli haşerelere karşı etkin mücadele başlatan belediye ekipleri, oluşabilecek haşere sorunlarına karşı gerekli her türlü tedbiri alıyor. Ekipler ayrıca, durgun su alanları, dere yatakları, şehir içi mazgallar, pazar yerleri, rögarlar, çöp konteynerleri, park ve bahçe alanlarında ilaçlama çalışmalarının yanı sıra vatandaşların talepleri doğrultusunda da ilaçlama yapıyor. Ekipler, halkın rahat ve huzurlu bir yaz mevsimi geçirmesi için ilaçlama çalışmalarını düzenli olarak gerçekleştiriyor.

Lapseki Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “İlçemizde sinek ilaçlamaları 2 noktadan devam ediyor. İlçemizde bulunan tüm mahalle, cadde ve sokaklarımızda ilaçlama çalışmalarımız devam edecektir. Vatandaşlarımıza önemle duyurulur” denildi.