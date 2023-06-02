Lapseki Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu ‘Yaza Merhaba' konseri verdi

Lapseki Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından ‘Yaza Merhaba' konseri verildi.

Lapseki Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü katkılarıyla Lapseki Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından Şef Fikret Toksözlü önderliğinde, İsmail Baykut İlk/Orta Okulu konferans salonunda gerçekleştirilen konser büyük ilgi gördü. Birbirinden güzel Türk Sanat Müziği eserlerinin seslendirildiği konser vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle izlendi.

Konser sonunda Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve Hacer Yılmaz, Lapseki Belediyesi Türk Sanat Müziği Koro üyelerine teşekkür edip, çiçek ve hediye takdim etti.