Lapseki Belediyesi Zabıta ekipleri marketlerde fiyat ve etiket denetimi yaptı

Konuyla ilgili olarak Lapseki Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Belediye zabıta ekiplerimiz tarafından ilçemiz genelinde faaliyet gösteren zincir marketlerde, yerel marketlerde olağan fiyat ve etiket denetimleri yapıldı. Ürünlerin fahiş fiyattan satılmasının önüne geçebilmek ve vatandaşlarımızın mağduriyetlerini ortadan kaldırabilmek adına gıda ürünleri başta olmak üzere pek çok ürün çeşidinde fiyat ve etiket kontrolü ekiplerimizce yapıldı. Kurallara uyulmayan yerlerde gerekli idari yaptırımlar uygulanmış olup denetimler belirli aralıklarla devam edecektir” denildi.