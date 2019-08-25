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Lapseki çevre yolu düzenleniyor

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinden geçen çevre yolunda düzenleme çalışmaları sürüyor.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinden geçen çevre yolunda düzenleme çalışmaları sürüyor.


Bin 500 metre uzunlukta, 19 bin metrekare alana sahip kara yolunda asfalt kazıma çalışmaları devam ediyor. Firmalara ait tonajlı araçların yoğun kullanımını sonucu bozulan yolda Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz tarafından çalışma başlatıldı. Lapseki Belediyesi ve ilgili firmalar aracılığıyla ortak olarak sağlanacak finansal kaynaklar ile çevre yolu düzenlemesi için harcama yapılacak. Yılmaz, konu ile alakalı yaptığı bilgilendirmede "Lapseki ilçesinden geçen çevre yolunda ağır tonajlı araçlar tarafından tahribat meydana geldi. Bizlerde yerel yönetimler olarak üzerimize düşen sorumluluğu alarak çalışma başlattık. Amacımız 2019-2020 eğitim-öğretim yılı başlamadan çevre yolunu tamamen bitirmek" dedi.

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