İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Lapseki Devlet Hastanesi daha fazla diyaliz hastasına hizmet verecek

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde 4 yıl önce yeni hizmet binasına geçen devlet hastanesi hızla büyümeye devam ediyor.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 4 yıl önce yeni hizmet binasına geçen devlet hastanesi hızla büyümeye devam ediyor. Lapseki Devlet Hastanesi, şimdi de Hemodiyaliz Ünitesi cihaz sayısını 4+1 den, 6+1 e yükseltti.


Lapseki Devlet Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesi, deneyimli ve güler yüzlü sağlık personeli kadrosuyla sunduğu hizmet ve otel konforunu aratmayan Çanakkale Boğazı ve 1915 Çanakkale Köprüsü manzaralı ünitesi ile kısa sürede bölgedeki diyaliz hastalarının gözdesi haline geldi. Üniteye artan talep sebebiyle, cihaz kapasitesini 6+1'e çıkardıklarını ifade eden Lapseki Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ömer Aydemir, “Diyalizde olduğu gibi hastanemizin diğer birim ve alanlarında da hizmet sunum kapasitesini arttırmayı hedefliyoruz” dedi.


Kapasite artışı ile bu güne kadar 20 hastaya hizmet vermekte olan hemodiyaliz ünitesinin, bundan sonra 28 hastaya kadar hizmet vermesi bekleniyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.