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Lapseki Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesi açıldı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, Lapseki Devlet Hastanesi diyaliz ünitesi hizmete açıldı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Lapseki Devlet Hastanesi diyaliz ünitesi hizmete açıldı.


Lapseki Devlet Hastanesi diyaliz ünitesi hizmete açıldı. AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan'ın girişimleriyle başlatılan çalışmalar sonucu hastaneye kazandırılan diyaliz ünitesinde hasta kabulüne başladı. Diyaliz Ünitesi Sorumlusu Uz. Dr. Muammer Topaloğlu hafta başında hizmete giren ünitede 14 hastanın diyaliz tedavisi görmekte olduğunu belirterek, hasta sayısının ilerleyen günlerde daha da artacağını ifade etti. Lapseki Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Gökhan Baştürk ilçede tüm diyaliz hastalarına hizmet vermek istediklerini, artık diyaliz hastalarının il merkezine kadar gitmelerine gerek kalmadan boğaz manzaralı ve konforlu diyaliz ünitesinde tedavilerini görebileceklerini müjdeledi. Diyaliz hastalarının evlerinden alınıp, yine evlerine bırakan servis hizmetinin de başladığının altını çizen Op. Dr. Baştürk, “Hastalarımıza en konforlu hizmeti sunmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ayrıca Lapseki ye misafir olarak gelen diyaliz hastalarımız içinde, misafir diyalizimiz hazır” diye konuştu.

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