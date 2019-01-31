Lapseki Devlet Hastanesi Gebe Okulu kayıtları başladı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Lapseki Devlet Hastanesi gebe okulu kayıt işlemleri başladı.

Lapseki'de yer alan devlet hastanesinde gebelere özel okul açıldı. Hastane Başhekimi Op. Dr. Gökhan Baştürk yeni hizmete giren gebe okulu için verdiği bilgide, “Lapseki ilçe hastanemizde verilen nitelikli hizmetleri arttırmaya yönelik çalışmalarımızdan bir diğeri olan gebe okulunda sağlıklı gebe, sağlıklı bebek anlayışıyla annelerin mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir gebelik ve doğum sürecini yaşaması, eşinin ve ailesinin de sürece katılmasını sağlamak istiyoruz” dedi. Gebe okulunun faydaları ile ilgili değerlendirmede bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nazlı Korkmaz; “ Gebe okulunun, Anne adaylarının doğum ve doğum sonrası dönemdeki duygusal durumları ile baş etmeyi öğretmek, Ailenin kendilerini anne ve babalığa hazır hissetmelerini sağlamak, doğum eylemiyle baş etmeyi öğretip olumlu bir doğum deneyimi kazandırabilmek, doğum şekline karar vermek konusunda kişinin kendisini güçlü hissetmesini sağlamak, bebek bakımına yönelik becerileri kazandırmak, gebenin doğum sonrası dönemde rahat bir lohusalık geçirmesini sağlamak, gebenin korku ağrı gerginlik döngüsünü kendi başına baş etme mekanizmasıyla yok etmesini sağlamak ve aynı zamanda ağrısız bir doğum yapmasını sağlamak gibi bir çok konuda hizmet verilecek. İlçemizdeki tüm gebeleri gebe okulumuza bekliyoruz” diye konuştu.