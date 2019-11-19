İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Lapseki Devlet Hastanesi Gebe Okulu mezunları belgelerini aldı

Lapseki Devlet Hastanesinde başlatılan ’Gebe Okulu’ uygulamasında mezun olan adaylar belgelerini aldı.

Lapseki Devlet Hastanesinde başlatılan 'Gebe Okulu' uygulamasında mezun olan adaylar belgelerini aldı.


Hastane Başhekimi Op. Dr. Gökhan Baştürk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Eğitimi tamamlayan annelerimize katılım belgelerini Op. Dr. Nazlı Korkmaz ile birlikte gururla takdim ettik. Annelerimize bu 9 ay zarfında bize zaman ayırdıkları için teşekkür ederiz. Sevgili anne adayları siz de gebe okulumuza kayıt yaptırıp ailemize katılabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.