Lapseki Devlet Hastanesinden sosyal sorumluluk projesi

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Lapseki Devlet Hastanesi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile uzun dönem yatan hastaların psikolojik, sosyal ve kültürel gelişimlerinin teşviki ile ilgili sosyal sorumluluk projesi başlatıldı.

Lapseki Devlet Hastanesi ve Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile uzun dönem yatan hastaların psikolojik, sosyal ve kültürel gelişimlerinin teşviki ile ilgili sosyal sorumluluk projesi başlatıldı. Başhekim Op. Dr. Gökhan Baştürk başlatılan çalışma hakkında verdiği bilgide, “Fiziksel hastalıklar, kişinin ruhsal durumunu, zihinsel işlevlerini, dengesini, fiziksel, duygusal ve sosyal hayatını büyük ölçüde etkiliyor. Hastalıklar kişide ayrılık ve gelecek endişesi, ölüm korkusu ve suçluluk duygusu gibi değişik kaygılara, korkulara neden olabiliyor. Yaşanan bu olumsuz duygular, hastanın fiziksel durumunun daha da kötüye gitmesine neden olabildiği gibi, hasta psikolojik olarak da yardıma, desteğe ve anlayışa ihtiyaç duyuyor. Bizlerde bu sebeple uzun dönem yatarak tedavi görmekte olan hastalarımıza Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile hastalarımızın sosyal, psikolojik ve kültürel gelişimlerini teşvik ederek onları kaygılarından uzaklaştıracak etkinlikler planladık. Bu kapsamda hastalarımıza kara kalem resim dersleri planlayarak ilk dersimizi gerçekleştirdik. İlk gün sonrası geri dönüşlerin oldukça olumlu olduğunu gördük. Hastalarımıza bu şekilde destek olmak hastane yönetimi olarak bizleri de oldukça mutlu etti” diye konuştu.

Benzeri projeleri her yıl çeşitli şekillerde devam ettirmek istediklerini belirten Op. Dr. Baştürk, destek ve katkılarından dolayı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Çelik ,Müdür Yardımcısı Nurettin Yiğit ve özverili çalışmasından dolayı Resim Öğretmeni Nilüfer Saya' ya teşekkür etti.