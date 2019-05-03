Lapseki Hükumet Konağı resmi açılışı yapıldı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu'nun katılımıyla Hükumet Konağı resmi açılışı gerçekleşti.

Lapseki'de İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Vali Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu'nun katılımıyla Hükumet Konağı resmi açılışı gerçekleşti. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, tören merasiminde, “5 yıl tertemiz hizmet yılı” diyerek başladığı konuşmasında Çanakkale bölgesinin hızlı değişim ve gelişim içinde olduğuna dikkat çekti. 18 Mart Çanakkale köprüsüne değinen Turan, KOYDES'e aktarılan 30 Milyon 500 bin liralık ödenek, maden lisesi, 4x4 özel ambulans müjdesini verdi. İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Vali Orhan Tavlı bu topraklara hizmet etmekten onur duyduklarını aktardı. Müftü İbrahim Sezgin tarafından yaptırılan duanın ardından kurdele kesimi gerçekleşti.

Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Vali Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Kaymakam Tahir Şahin, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, siyasi temsilciler, idari amirler ve çok sayıda vatandaş katıldı.