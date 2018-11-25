Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Lapseki İşçi ve Emekçiler Yardımlaşma Derneği açıldı.

Lapseki Lapseki İşçi ve Emekçiler Yardımlaşma Derneği açıldı. Dernek Başkanı İsmail Karayel kuruluş amaçları hakkında yaptığı değerlendirmede, " İlçede bulunan işçi ve emekçilerin dayanışmasını sağlayarak daha sağlıklı şartlar altında hayatlarını idame ettirmeleri amacını güdüyoruz. İşçi ve işveren arasındaki bağlantıyı sağlayarak sürece katkıda bulunmak başlıca hedeflerimiz arasında" dedi.

Din adamları tarafından yapılan dualar eşliğinde vatandaşlara pilav ikramı verildi. Dernek Başkanı Karayel katılımcılara teşekkür ederek tebrikleri kabul etti.