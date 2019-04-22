Lapseki İskelesi yenileniyor

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Lapseki İskelesinde yolcu gişelerinin yer aldığı bölümde yenileme çalışmaları başladı.

Lapseki İskelesinde yolcu gişelerinin yer aldığı bölümde yenileme çalışmaları başladı. 3 rampaya çıkarılan iskelede düzenleme çalışmaların yapılabilmesi için ekipler eski yapıların yıkımını tamamladı. Kaymakam Tahir Şahin ve Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz iskele meydanına gelerek, çalışmaları yerinde gözlemledi. Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, " Daha önce iskele içinde rampa ekleme ve onarma işlemleri 8 ay kadar sürdü. Gişelerin bulunduğu alan yıllar önce inşa edilmiş ve hoş bir görüntüsü yoktu. Geçtiğimiz aylarda belediye meclisinden oy birliği ile geçirdiğimiz karar neticesinde GESTAŞ'ın verdiği projeyle ortaya güzel bir yapı çıkmış olacak. Kaymakamlığımız ve Köylere Hizmet Götürme Birliği aracılığı ile buranın ihalesi yapıldı. Tamamlandığında daha modern bir iskeleye kavuşacağız" dedi.