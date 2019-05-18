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Lapseki Kaymakamlık Voleybol Turnuvası sona erdi

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, Kaymakamlık Voleybol Turnuvasında Lapseki Meslek Yüksekokulu takımı şampiyon oldu.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Kaymakamlık Voleybol Turnuvasında Lapseki Meslek Yüksekokulu takımı şampiyon oldu.


Kaymakamlık Voleybol Turnuvasında Lapseki Meslek Yüksekokulu takımı şampiyon oldu. Plevne Ortaokulu Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen maçlarda Lapseki Meslek Yüksekokulu birinci, Plevne Ortaokulu ikinci olurken, Lapseki Gençlik Takımı üçüncü sırada yer aldı. 25 gün boyunca devam eden turnuvada 15 takımdan 180 sporcu mücadele etti. Turnuvanın en centilmeni tamamen kızlardan oluşan Lapseki Meslek Yüksekokulu bayan takımı seçildi. Törende Kaymakam Tahir Şahin, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Hiçdurmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Cumhuriyet Savcısı Selami Çolak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Şafak Kılıçaslan tarafından kupa ve madalyalar sporculara takdim edildi.

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