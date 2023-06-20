Lapseki Kiraz Festivalinde yemek yarışması düzenlendi

Çanakkale'nin Lapseki ilçe Belediyesi tarafından bu yıl 38'incisi düzenlenen Kiraz Festivali çerçevesinde ‘Türk Mutfağı Yemek Yarışması' düzenlendi.

Lapseki Belediyesi Sahil Sosyal Tesislerinden düzenlenen yemek yarışmasının jüri başkanlığını Osman Yılmaz yaptı. Üç kategori de düzenlenen yemek yarışmasına toplam 12 yarışmacı katıldı. Ana yemek kategorisinde 1'inci Ganniş yemeği ile Mihriye Akbıyık, tatlı Kategorisinde 1'inci fırında sütlaç tatlısı ile Neriman Balta, Hamur işi kategorisinde 1'inci su böreğiyle Filiz Yılmaz oldu. Yarışmada 1'inciye çeyrek altın, 2'nciye 1 gram altın ve 3'üncüye 0.5 gram altın verilecek. Ödüller yarın akşam Yeni Kordon'da düzenlenecek olan Cengiz Kurtoğlu konserinde takdim edilecek.

38'inci Kiraz Festivali çerçevesinde düzenlenen ‘Türk Mutfağı Yemek Yarışması'na, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca, Lapseki Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Çelik, Belediye Meclis Üyesi Mustafa Kafadar, Lapseki SODAM Müdürü Makbule Sargın ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, “Ben öncelikle tüm yarışmacıları kutluyorum. Buraya çıkmakta ayrı bir cesaret, benim için tüm yarışmacılar dereceye giriyor, yemekler hepsi birer harika. Tüm yarışmacılarımızı tekrar katılımlarından dolayı kutluyorum” dedi.