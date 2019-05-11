Lapseki kirazı 20 liradan tezgahlarda

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde yetiştirilen kirazlar kilosu 20 liradan tezgahlardaki yerini aldı. Halk pazarında görücüye çıkan kirazların etiket fiyatını yüksek bulan vatandaşlar, rekoltenin artmasıyla fiyatların düşmesini bekliyor.

Lapseki ilçesinde yetiştirilen kirazlar kilosu 20 liradan tezgahlardaki yerini aldı. Halk pazarında görücüye çıkan kirazların etiket fiyatını yüksek bulan vatandaşlar, rekoltenin artmasıyla fiyatların düşmesini bekliyor. Kaymakamlık ve İlçe Tarım Müdürlüğünün 2013 yılındaki girişimleri sonucu Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) tarafından desteklenerek markalaşan Lapseki kirazı Avrupa'ya ihraç ediliyor.

Vatandaşlar erik ve çileğe yöneldi

Cumartesi günü kurulan halk pazarında meyve tezgahlarını süsleyen Lapseki kirazı etiket fiyatıyla cep yakıyor. Vatandaşlar kilosu 10 liradan satışa sunulan papaz eriği ve çileği tercih ediyor. Mayıs ayının vazgeçilmezleri arasında yer alan çağlanın kilosu 5 liradan alıcı buluyor.

İlçede 6 bin tondan fazla rekolte bekleniyor

İlçe Tarım Müdürlüğü'nden elde edilen verilerde ilçede 8 bin 735 dekar alanda 200 binden fazla meyve ağacı bulunuyor.

2019 yılında Lapseki merkez ve köylerden kirazda yıllık 6 bin tondan fazla rekolte bekleniyor. Ziraat-900 markalı ihracat kirazı Rusya, Almanya, İngiltere ve Ukrayna'ya sevk ediliyor.