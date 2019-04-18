Lapseki Köylere Hizmet Götürme Birliği olağanüstü toplandı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Lapseki Köylere Hizmet Götürme Birliği Nisan ayında 2'inci olağanüstü toplantısını yaptı.

Lapseki Köylere Hizmet Götürme Birliği Nisan ayında 2'inci olağanüstü toplantısını yaptı. Kaymakam Tahir Şahin önderliğinde 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Toplantı Salonunda gerçekleşen oturuma 44 köy muhtarı ve AK Parti'den iki, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) bir il genel meclis üyesi yer aldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Kaymakam Tahir Şahin " Birliğimizin ortak amacı ve ideali aziz Türk milletine hizmet etmek. Bu millet devletimiz ne zaman sıkıntıya düşse bizleri sırtından indirmedi. Bu devlete yanlış yapan herkesi elinin tersiyle itmiştir. Buradaki muhtarlarımızın hepsi sandıktan çıktı. Sandıktan çıkmak çok değerlidir. 4 yıldır görev süremiz boyunca muhtarlarımızla il genel meclis üyelerimiz ile ilçemizde bütün alanlarda sosyal devlet uygulamalarında olsun, alt ve üst yapı yatırımlarında olsun hep istişarelerle karar alarak birlikte yönettik. İlçemize dönüp baktığımızda büyük ve küçük ölçekte hep kamu yatırımlarına kavuştuğunu görüyoruz" dedi.

Gündemde Lapseki Köylere Hizmet Götürme Birliği hakkında üyelere bilgi verildi. Seçimlerinde yer aldığı birleşimde meclis 1. ve 2. başkan vekili, 2 katip üye, bir yıl boyunca görev yapacak iki il genel meclis üyesi ve muhtarlar belirlendi. Toplantının başında Kaymakam Tahir Şahin'in daveti üzerine İlçe Emniyet Müdürü Adnan Yenici, Garnizon Komutanı Deniz Bin. Türken Altıngöz ve Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz iştirak ederek, görev yapacak muhtarlara başarılar diledi.