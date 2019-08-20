İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Lapseki Meslek Yüksekokulu'nda ilk öğrenci kayıtları başladı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Lapseki Meslek Yüksek Okulunda (MYO) 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk kayıtları alındı.


Lapseki Meslek Yüksek Okulunda yeni akademik yılın ilk kaydı Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin ve Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz tarafından yapıldı. Gerçekleştirilen işlemlerin ardından öğrencilere kimlik kartı ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Lapseki Meslek Yüksek Okulu Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Engin Gür okulu tercih eden öğrencilere teşekkür ederek başarılar diledi. Okul idaresinden edinilen bilgide yeni kayıtlarla birlikte mevcudun bin 200 öğrenciyi bulması öngörülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.