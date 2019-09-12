Lapseki MYO'da akademik kurul toplantısı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Lapseki Meslek Yüksekokulu'nda akademik kurul toplantısı yapıldı.

Toplantıya ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bünyamin Bacak ve Prof. Dr. Suat Uğur, Lapseki Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Engin Gür ile akademik personel katıldı. Lapseki Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Engin Gür yaptığı konuşmada Meslek Yüksekokulu'nun geçmiş yıllardaki gelişimi ve mevcut durumu hakkında bilgiler verdi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat ise Lapseki Meslek Yüksekokulu'nun gerçekleştirdiği başarılı çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özellikle son 3 yılda gerçekleştirilen yayınların ve proje sayısının yüksek olmasının kendisini çok memnun ettiğini belirten Rektör Murat, Lapseki Meslek Yüksekokulu'nun bu anlamda çok değerli olduğunu dile getirdi. Yayın ve proje yapmanın ne denli önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Murat, öğretim üyelerinin bu bakımdan her zaman destekleneceğini, öğretim görevlilerinin ise mutlaka doktora yaparak gelişime katkı sağlamaları gerektiği belirterek, araştırma üniversitesi olmanın önemini dile getirdi.