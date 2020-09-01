İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Lapseki MYO'da öğrenci kayıtları başladı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Lapseki Meslek Yüksek Okulu (MYO)’nda 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ilk kayıtları alındı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Lapseki Meslek Yüksek Okulu (MYO)'nda 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ilk kayıtları alındı.


Lapseki Meslek Yüksek Okulunda yeni akademik yılın ilk kaydını, Lapseki Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya ile Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz yaptı. Gerçekleştirilen işlemlerin ardından öğrencilere kimlik kartı ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Lapseki Meslek Yüksek Okulu Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Engin Gür, okulu tercih eden öğrencilere teşekkür ederek başarılar diledi. Okul idaresinden edinilen bilgide 510 öğrencinin yeni kayıtlarını tamamlaması ile birlikte mevcudun bin 610'a yükselmesi öngörülüyor. Kaymakam Çelikkaya ve Belediye Başkanı Yılmaz'da öğrencilere yeni eğitim- öğretim yılında başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.