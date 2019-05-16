Lapseki Plevne Orta Okulunda Bilim Fuarı Sergisi açıldı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde eğitim-öğretime devam eden Plevne Orta Okulunda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı sergisi açıldı.

Lapseki ilçesinde eğitim-öğretime devam eden Plevne Orta Okulunda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı sergisi açıldı. Okul bahçesinde gerçekleşen etkinlikte bu yılda da 65 öğrenci tarafından 20 proje hazırlandı. Programlanan robotlar, aurdino ile gerçekleşen robot tasarımları, canlılar üzerinde yapılan bilimsel deneyler, Çanakkale Savaşlarında mevzilerin önemi davetlilerin dikkatini çekti. Plevne Ortaokulu Fen Bilimleri öğretmeni Yaşar Bozdemir, 2019 yılında bilim fuarının 5'incisi düzenlediklerini hatırlatarak, ilerleyen yıllarda da çeşitli projelerle bilimsel fuarlara devam edeceklerinin sinyalini verdi. Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Şafak Kılıçaslan ve beraberinde davetlilerle öğrencilerin hazırladığı stantları gezerek bilgi aldı. Başkan Yılmaz, öğrencilerin hazırladığı bilimsel çalışmalardan dolayı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.