Lapseki Robotik Takımı Türkiye 2'incisi oldu

Uluslararası Robot Yarışması'nda Lapseki ekibi Türkiye 2.'si oldu.

13. Uluslararası MEB Robot Yarışmasına katılan Lapseki İÇDAŞ - ÇİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2. olarak büyük bir başarıya imza attı. Uluslararası Robot Yarışması bu yıl Samsun'da yapıldı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yapılan yarışma Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda gerçekleşti. 3 gün süren yarışmaya dünyanın çeşitli bölgelerinden 5 bin 999 yarışmacıya ait 3 bin 848 robot katıldı. Lapseki İÇDAŞ - ÇİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, “hızlı çizgi izleyen robot” kategorisinde 801 robot içerisinden Türkiye 2.'si oldu. 13. Uluslararası Robot Yarışması, temalı, çizgi izleyen, hızlı çizgi izleyen, sumo, mini sumo, robotino (hareketli robotlar), insansız hava aracı (mini drone), insansı robotlar, endüstriyel robotik kol, tasarla-çalıştır, yumurta toplama (caretta caretta) ve serbest proje kategorilerinde yapıldı. 12 kategoride ilk 3 dereceye giren yarışmacılara 216 bin lira para ödülü dağıtıldı. Alper Rifat Şimşek, İsmail Kocabıyık ve Volkan Türkan'dan oluşan Lapseki İÇDAŞ - ÇİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ekibine, yarışmada dereceyi getiren “Yakamoz” isimli robot oldu.