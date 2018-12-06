Lapseki'de 1 haftada 500 doğalgaz aboneliği yapıldı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde AKSA Doğalgaz Dağıtım A.Ş. tarafından bir haftalık süreçte 500 abonelik işlemi gerçekleştirildi.

Lapseki ilçesinde AKSA Doğalgaz Dağıtım A.Ş. tarafından bir haftalık süreçte 500 abonelik işlemi gerçekleştirildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada abonelerden 611 Lira depozito bedeli 409 lira güvence bedeli alınıyor. Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz yıl başından sonra depozito bedeline %10 zam uygulanarak tutarın 671 liraya yükseleceğini hatırlattı. Her gün 20 ila 30 kişi arasında abonelik işlemi gerçekleştiğinin altını çizen Başkan Yılmaz, "Bu sayının 50 aboneye kadar yükseleceği bilgisini aldık. Seçim vaadini yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

İlçede yer alan doğazlgaz tesisatçısı Ahmet Arslan taleplerin yoğunlaştığını söyledi. Doğalgaz açma işlemlerinin aralıksız devam ettiğini aktaran Aslan, vatandaşları apartman ve daire içi tesisatlarını yaptırmaya davet etti.