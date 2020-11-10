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Lapseki'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma töreni

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 82’nci yıl dönümü dolasıyla anma programı düzenlendi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 82'nci yıl dönümü dolasıyla anma programı düzenlendi.


10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası etkinlikleri kapsamında, Lapseki Hükumet Konağında yer alan Atatürk büstüne Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı makamları adına çelenk sunumu yapıldı. İki dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine binaen Atatürk konulu şiirin seslendirilmesiyle program sona erdi.

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