Lapseki'de 14 Mart Dünya Romanlar Günü etkinlikleri

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz 14 Mart "Dünya Romanlar Günü" münasebetiyle vatandaşlarla bir araya geldi.

Lapseki ilçesi Şen Mahallede ikamet eden yüzlerce roman vatandaşı Belediye Başkanı Yılmaz'a davul ve klarnet eşliğinde karşıladı. Samimi bir ortamda geçen roman buluşmasında Yılmaz, mahalle sakinleriyle kısa kısa sohbet ederek, sorunları dinleme fırsatı buldu. Küçük çocukları da ihmal etmeyen Yılmaz çeşitli hediyeler dağıttı. Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz'a il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri, Cumhur İttifakı adına Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) temsilcileri eşlik etti.

Lapseki Roman Derneği Başkanı Ali Çalışır, Cumhur İttifakı adına Şen Mahalleyi ziyaret eden Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti ve Milliyetçi hareket Partisi (MHP) temsilcilerine teşekkür etti. Türkiye Romanlar Konfederasyonunun aldığı kararı hatırlatan Çalışır, "Türkiye ve dünya kamuoyunun da bildiği üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, ‘Bu ülkede özür dilenmesi gereken bir millet varsa ben devletim adına Roman kardeşlerimizden özür diliyorum' dediği gün bugün yani 14 Mart günüdür. Konfederasyonumuzun aldığı radikal kararla Türkiye'de gerçek Romanlar günü 14 Mart Dünya Romanlar Günü ilan edilmiştir. Bizlerde bu çerçevede 14 Mart Perşembe günü etkinliklerimizi gerçekleştirdik" dedi.

Romanlar konserle coştu

14 Mart Dünya Romanlar Günü Çerçevesinde konser programı düzenlendi. Eski Sanayi Meydanında sahne alan Aysun Taşçeşme şarkılarıyla coşturdu. Konserde Roman vatandaşlar gönüllerince eğlendi.