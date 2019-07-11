Lapseki'de 15 Temmuz fotoğraf sergisi

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde '15 Temmuz Kalkışma Gecesi Türkiye' isimli bir fotoğraf sergisi açıldı.

Hükumet konağı girişinde, Kaymakam Tahir Şahin önderliğinde açılan sergide, 15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirilen darbe girişiminde yaşanan önemli anların ve şehitlerin fotoğrafları yer aldı. İlçe kaymakamlığı tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "15 Temmuz 2016 tarihinde Türk milletine, Türk demokrasisine ve milli iradeye karşı bir kalkışmada bulunulmuş, o gece milletimizin, Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokağa inerek demokrasisine her şeye rağmen sahip çıkacağını güçlü bir şekilde göstermiştir. 15 Temmuz darbe girişiminin unutulmamasına, unutturulmamasına ve bu ihanetin üzerinin örtülmesine izin verilmemesi adına 11-16 Temmuz tarihleri arasında çeşitli etkinlikler yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Gün içerisinde hükumet konağında açılan resim sergisini vatandaşlarda ziyaret edebilecek.