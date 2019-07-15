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Lapseki'de 15 Temmuz kutlamaları

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla merkez ve Çardak beldesi şehitliği ziyaret edildi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla merkez ve Çardak beldesi şehitliği ziyaret edildi.


Ziyarette Lapseki Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı makamları adına çelenk sunumu sonrası bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Şehitlik ziyaretinde ayrıca Kur'an-ı Kerim tilavet edildi. Lapseki Müftüsü İbrahim Sezgin tarafından şehit ve gaziler adına yapılan duaların akabinde şehitlik anıtına çiçek sunumu yapıldı. Törene Kaymakam Tahir Şahin, belediye başkanları, idarî ve mülkî amirler ile siyasîler katıldı.

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