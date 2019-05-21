Lapseki'de 21. Muhtarlar Buluşması gerçekleşti

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 21. Muhtarlar buluşması gerçekleşti.

Lapseki ilçesinde 21. Muhtarlar buluşması gerçekleşti. Kaymakam Tahir Şahin önderliğinde Lapseki Hükumet Konağı'ndaki "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Salonu"nda gerçekleştirilen toplantıya 39 muhtar katıldı. Saygı Duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden olağan genel kurulda gelir-gider kesin hesaplarının görüşülmesi, faaliyet raporlarının görüşülmesi ve muhtarların sorunlarının dinlenmesi yer aldı. 2018 yılı bütçe gider kesin hesabı 15 milyon 376 bin 3 lira 38 kuruş, gelir kesin hesabı 16 milyon 265 bin 505 lira 68 kuruş olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantının ardından muhtarlar öğretmenevinde verilen iftar yemeğine katıldılar.