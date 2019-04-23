Lapseki'de 23 Nisan kutlamaları

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü kutlamaları çelenk sunma töreniyle başladı.

Lapseki'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü kutlamaları çelenk sunma töreniyle başladı. Kaymakam Tahir Şahin önderliğinde Hükumet Binası önünde yer alan Atatürk Büstüne İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına çelenk sunumu yapıldı. Saygı Duruşu'nun ardından İstiklal Marşı okundu. Çarşı Meydanındaki bayram törenlerine geçildi. Kaymakam Tahir Şahin, Garnizon Komutanı Türken Altıngöz ve Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz törene katılan öğrencilerin bayramını tebrik etti. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencileri tarafından hazırlanan gösteriler sahne aldı. Programın sonunda "Egemenlik ve Çocuk" konulu şiir, kompozisyon ve resim dalında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.