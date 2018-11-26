Lapseki'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Lapseki'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlaması çelenk sunma töreniyle başladı. Hükumet Konağı Bahçesinde yer alan Atatürk büstüne ilçe milli eğitim müdürlüğü adına çelenk koyuldu. Saygı Duruşu yapılarak akabinde İstiklal Marşı okundu. Öğretmenler daha sonra sahil sosyal tesislerinde kahvaltı sofrasında bir araya geldi. İÇDAŞ ÇİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen programla etkinlikler sona erdi.

Başkan Yılmaz karanfil dağıttı

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz 24 Kasım Öğretmenler Gününün hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle ilçede görev yapan eğitimcilerin gününü erken tebrik etti. Lapseki'de yer alan okulları tek tek gezen Yılmaz öğretmenlere kırmızı karanfil dağıtarak, " Tüm öğretmenlerimizin ve eğitimcilerimizin gününü tebrik ediyor ve kendilerine bu kutsal görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.