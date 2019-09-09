Lapseki'de 3 bin 390 öğrenci ders başı yaptı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlaması ile 3 bin 390 öğrenci bugün ders başı yaptı.

3 aylık yaz tatilinin ardından Lapseki'de 3 bin 390 öğrenci için ders zili çaldı. Lapseki İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Şafak Kılıçarslan, yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilere başarılar diledi. Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ise, minik öğrencilerle bir araya gelerek kendileri ile sohbet etti. Yılmaz, "Geleceğin teminatı çocuklarımız için üzerimize düşen her türlü görevi yapıyoruz" dedi.

Çevre yolu tamamlandı

Öte yandan Lapseki'de yer alan 25 Eylül İlköğretim Okulu önünden geçen çevre yolu da tamamlandı. Servis ve özel araçların okula ulaşım için yoğun olarak kullandığı çevre yolu düzenlemesi, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı açılışına yetiştirildi. Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, 25 Eylül İlköğretim Okulu önünden geçen çevre yolu düzenlemesi için yaptığı açıklamada, "Okullar açılmadan bitirmeyi planladığımız bir çalışmaydı. Çevre yolu asfaltlamasını tamamladık. Okul giriş kapısı önünde kasisler ve duba montajları yapıldı. Ağır tonajlı araçlar yüzünden deforme olan yolu yeniden asfaltladık" şeklinde konuştu.