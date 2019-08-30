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Lapseki'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramının 97’inci yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramının 97'inci yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.


Hükumet Konağı Atatürk büstüne kaymakamlık, garnizon komutanlığı ve belediye başkanlığı makamlarını temsilen çelenk sunumu yapıldı. Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin önderliğinde sürdürülen programda bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine yönelik yapılan konuşmaların ardından tören mangası tarafından saygı atışı gerçekleştirildi.


Daha sonra Kaymakam Şahin, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Salonunda tebrikleri kabul etti.

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