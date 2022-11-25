Lapseki'de 50 yıllık Cuma geleneği

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Karamusalar köyünde 50 yıldır kadınlar her Cuma namazı sonrası vatandaşlara ve köye gelen misafirlere bulgur pilavı ikramında bulunuyor.

Lapseki'nin Karamusalar köyündeki kadınlar her Cuma ikram sofraları kuruyor. Köylü kadınlar, evlerinin avlularında etli bulgur pilavı hazırlarken, bir yandan da Yasin-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim okuyor. Cuma namazını kıldıktan sonra köy kahvehanesinde bir araya gelen erkeklere ayran ve pilav ikramı yapılıyor. Köyde bu gelenek 50 yıldır devam ediyor.

Karamusalar Muhtarı Aydın Engin, 50 yıllık gelenek hakkında yaptığı açıklamada, “Karamusalar köyünde yaşayan kadınlarımız 50 yıldır her hafta sırası geleni ziyaret ederek ikramlar eşliğinde Kur'an-ı Kerim okur. 50 yıldan bu yana etli bulgur pilavı ve ayran ikramıyla devam ediyor. Kadınlara evlerde, erkeklere de cuma namazı çıkışında köy kahvehanesinde ikram yapılıyor. Civar köylerden gelenlerden katılanlar oluyor. Bizden sıra istiyorlar. Bir kişiye yılda sadece 1 kere sıra geliyor. Bu yüzden kimse sırasını vermiyor. Yüzlerce vatandaşımız Cuma günleri pilav yemeye geliyor. Bu geleneğe bir hafta olsun ara verilmedi” dedi.

Karamusalar'da düzenlenen Cuma günü pilav geleneğine Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ile birlikte katılan AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Namık Ergin ise, "Karamusalar köyü örnek bir davranış yaparak çok güzel bir geleneği uzun yıllardır sürdürüyorlar. Kendilerini kutluyorum, yaptıkları etkinliği Allah kabul etsin. Karamusalar köyü ilçeye uzak köylerden biri bu güzel etkinliğe Belediye Başkanımız Eyüp Yılmaz ve ilçe teşkilatımızdan yönetim kurulu arkadaşlarla birlikte katıldık, Allah kabul etsin" diye konuştu.