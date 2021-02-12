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Lapseki'de afet eğitimi seferberliği

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde il genel meclis üyeleri, köy ve mahalle muhtarlarına yönelik afet eğitimi verildi.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde il genel meclis üyeleri, köy ve mahalle muhtarlarına yönelik afet eğitimi verildi.


Lapseki İsmail Baykut İlkokulu toplantı salonunda yapılan program pandemi koşullarına uygun ve sağlık tedbirlerinin alındığı bir ortamda gerçekleşti. Lapseki Kaymakamlığından yapılan bilgilendirmede, “İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılının ‘Türkiye Afet Yılı' ilan edilmesiyle birlikte başlatılan ‘Afet Eğitimi Seferberliği' kapsamında ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de çalışmalar sürdürülüyor" bilgisi verildi.


Eğitimlere, Lapseki Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya'da katıldı.

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