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Lapseki'de ağaçlandırma çalışması

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, Lapseki Belediyesi B Tipi Mesire Alanı’nda ağaçlandırma çalışması yapıldı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Lapseki Belediyesi B Tipi Mesire Alanı'nda ağaçlandırma çalışması yapıldı.


Lapseki Belediyesi ve Çevre Koruma Dergisi'nin (ÇEVKOR) ortaklaşa düzenlediği etkinlikte Çerkezdere B Tipi Mesire Alanına ıhlamur ağacı dikimi gerçekleştirildi.


Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve Koruma Dergisi (ÇEVKOR) Genel Müdürü Ayhan Tokuştepe'nin de katılımıyla gerçekleşen etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı, Aynur Bozkurt ve belediye personeli katıldı. Etkinlikte mesire alanına ıhlamur fidanları dikildi.

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