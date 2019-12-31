İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Lapseki'de aile hekiminin önemine dikkat çekildi

Lapseki Devlet Hastanesinde "Aile Hekiminizi Erken Tanıyın" başlığı altında bir bilgilendirme standı açıldı.

Lapseki Devlet Hastanesinde "Aile Hekiminizi Erken Tanıyın" başlığı altında bir bilgilendirme standı açıldı.


İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli personeller tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda vatandaşlara aile hekimlerinin çalışmaları anlatılarak bilgilendirici broşürler verildi. Başhekim Op. Dr. Gökhan Baştürk standı ziyaret ederek vatandaşlara bilgi verdi. Baştürk yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızca birinci basamak sağlık hizmetlerinin önemi konusunda gerekli farkındalığı oluşturmak ve birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimi artırmak amacıyla 'Aile Hekiminizi Erken Tanıyın' adı altında devlet hastanemizde stant açıldı. Görevli personellerimiz gerekli bilgilendirmeleri yaparak faaliyetlerini sürdürecekler" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.