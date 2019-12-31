Lapseki'de aile hekiminin önemine dikkat çekildi

Lapseki Devlet Hastanesinde "Aile Hekiminizi Erken Tanıyın" başlığı altında bir bilgilendirme standı açıldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli personeller tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda vatandaşlara aile hekimlerinin çalışmaları anlatılarak bilgilendirici broşürler verildi. Başhekim Op. Dr. Gökhan Baştürk standı ziyaret ederek vatandaşlara bilgi verdi. Baştürk yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızca birinci basamak sağlık hizmetlerinin önemi konusunda gerekli farkındalığı oluşturmak ve birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimi artırmak amacıyla 'Aile Hekiminizi Erken Tanıyın' adı altında devlet hastanemizde stant açıldı. Görevli personellerimiz gerekli bilgilendirmeleri yaparak faaliyetlerini sürdürecekler" dedi.