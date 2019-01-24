Lapseki'de AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı yapıldı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, AK Parti Lapseki İlçe Başkanlığı hizmet binasında teşkilat üyelerinin katılımıyla aday tanıtım toplantısı düzenlendi.

AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Halil Özer, ilçe merkezinde mevcut Belediye Başkanı ve 2019 yerel seçimlerinde Belediye Başkan Adayı Eyüp Yılmaz ile yola devam edilirken, Çardak beldesinde Ahmet Öztürk, Umurbey beldesinde Nail Pekşen ile bayrak değişikliğine gidildiğini hatırlattı. “Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı” diyen Özer, hayal denilen birçok projeyi gerçekleştirdiklerini ifade ederek, altyapı, temiz içme suyu, doğal gaz gibi tamamlanan birçok yatırıma atıfta bulundu. Belediye başkan adayları yaptıkları ortak açıklamada yeni projelerle daha yaşanabilir bir çevreye kavuşacaklarını ifade ederek en kısa zamanda çalışmalara başlayacaklarını kaydettiler.